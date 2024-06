Résultat des européennes à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage Rassemblement à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ? Le choix du chef de l'Etat est sans doute la clé pour évaluer la tendance locale. La ville de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national l'emportait avec 29,1% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,78% contre 50,22%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 16% des voix sur place, contre 46,33% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (72,53%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, avec 25,28%, soit 291 voix dans la ville. Le RN devançait François-Xavier Bellamy à 18,16% et Nathalie Loiseau à 17,9%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et leurs implications électorales La démographie et la situation socio-économique de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,37% et une densité de population de 175 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,91%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 219 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,38%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,38%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,45% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ? Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 66,14% des votants avaient voté. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, lors des élections européennes, sur les 1 215 inscrits sur les listes électorales à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 54% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 41,87% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 25,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,22% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre entre Israël et la Palestine et ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient de nature à ramener les électeurs de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38590) vers les urnes.