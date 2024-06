Résultat des européennes à la Frette : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À la Frette, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 fait envie La gauche unie aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,76% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,56% à la Frette, contre 20,91% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à la Frette ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes sera très analysé. Les sondeurs prédisent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 34% à la Frette, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Avantage Rassemblement à la Frette ? La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à la Frette. Elle prenait la tête avec 27,82% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,44% et 17,65% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 51,98% contre 48,02%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 21,71% des votes sur place, contre 32,68% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 61,20%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler logique au moment du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était placée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement séduisait 24,66% des voix, devant Nathalie Loiseau à 20,91% et Yannick Jadot à 12,33%.

11:45 - La Frette aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de la Frette, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 092 habitants répartis dans 511 logements, ce village présente une densité de 93 hab par km². L'existence de 107 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,15 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,23% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 46,55% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1556,47 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. La Frette incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Analyse de la participation lors des européennes à la Frette L'étude des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 47,71% des inscrits sur les listes électorales de la Frette (Isère), à comparer avec une participation de 41,78% il y a dix ans. Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à la Frette : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à la Frette ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,58% au premier tour et seulement 46,85% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,96% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 77,08% au premier tour, ce qui représentait 649 personnes. En comparaison, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.