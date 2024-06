Résultat des européennes à Saint-Eustache-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quels résultats pour le RN à Saint-Eustache-la-Forêt lors des européennes ? Les enquêtes d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 44% à Saint-Eustache-la-Forêt, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus expéditives.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Eustache-la-Forêt ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Saint-Eustache-la-Forêt. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 36,41% au premier round et surtout 56,10% au deuxième (Saint-Eustache-la-Forêt ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,98% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,95%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,85%, devant Emmanuel Macron à 39,15%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Eustache-la-Forêt Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite portée par Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Saint-Eustache-la-Forêt, avec 34,78% des voix (152 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 15,56% elle-même suivie par Manon Aubry avec 9,38%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Eustache-la-Forêt : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Eustache-la-Forêt, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 233 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 28 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 371 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,93 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,24% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 46,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 241,46 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Eustache-la-Forêt, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Eustache-la-Forêt ? Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins européens passés. En 2019, au moment des européennes, 462 inscrits sur les listes électorales de Saint-Eustache-la-Forêt (Seine-Maritime) avaient participé au vote (soit 58,78%). Le taux de participation était de 44,96% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election à Saint-Eustache-la-Forêt : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Eustache-la-Forêt, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 838 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,57% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 21,36% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,96% au premier tour. Au second tour, 47,24% des citoyens ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Eustache-la-Forêt.