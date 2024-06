Résultat des européennes à Saint-Antoine-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Antoine-la-Forêt ? Le résultat de Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection européenne 2024. À Saint-Antoine-la-Forêt, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 38,66% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,47% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Saint-Antoine-la-Forêt plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Saint-Antoine-la-Forêt. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 31,44% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nupes (Saint-Antoine-la-Forêt n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,47% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,61%. Avec 49,42% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,58%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 162 habitants de Saint-Antoine-la-Forêt passés par les bureaux de vote avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait attiré ainsi 38,66% des votes contre Nathalie Loiseau à 14,32% et Yannick Jadot à 9,31%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Antoine-la-Forêt et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Saint-Antoine-la-Forêt, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 097 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 37 entreprises, Saint-Antoine-la-Forêt offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 20,04 % des résidents sont des enfants, et 17,29 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 31,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 53,8% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 103,56 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, à Saint-Antoine-la-Forêt, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Saint-Antoine-la-Forêt, quelle abstention aux européennes ? Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des élections antérieures. Pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 53,05% dans la commune de Saint-Antoine-la-Forêt, à comparer avec un taux de participation de 43,88% lors du scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Antoine-la-Forêt À Saint-Antoine-la-Forêt, l'un des facteurs décisifs de ces européennes 2024 sera le niveau d'abstention. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 841 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,52% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,31% au premier tour, soit 667 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,64% au premier tour et seulement 45,41% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Antoine-la-Forêt ? Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?