En direct

19:08 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Saint-Fargeau-Ponthierry ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,56% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,71% à Saint-Fargeau-Ponthierry, contre 21,64% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Saint-Fargeau-Ponthierry Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Saint-Fargeau-Ponthierry. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour s'attendre à 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Fargeau-Ponthierry ? Saint-Fargeau-Ponthierry avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,18%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 26,76% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,78% contre 54,22%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Fargeau-Ponthierry quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 24,02% au premier tour, contre 28,92% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de suffrages, avec 57,45% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 24,29% pour Jordan Bardella en 2019 à Saint-Fargeau-Ponthierry Se retourner sur le dernier test semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à Saint-Fargeau-Ponthierry, avec 24,29% des voix, soit 982 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,64% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 12,69%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Fargeau-Ponthierry : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Saint-Fargeau-Ponthierry regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 516 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 009 entreprises, Saint-Fargeau-Ponthierry est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,62 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 1 020 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,06%, favorise son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1359,58 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, à Saint-Fargeau-Ponthierry, les spécificités locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Saint-Fargeau-Ponthierry Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Saint-Fargeau-Ponthierry, 72,82% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des résultats des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 54,38% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Fargeau-Ponthierry avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 58,28% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Fargeau-Ponthierry : quel sera le taux d'abstention ? L'un des facteurs clés de ces européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Saint-Fargeau-Ponthierry. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,89% au premier tour. Au second tour, 40,98% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Fargeau-Ponthierry cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 74,17% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 69,88% au second tour, ce qui représentait 6 500 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.