En direct

19:14 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes au Coudray-Montceaux ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait atteint 3,79% au Coudray-Montceaux, contre 22,21% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement au Coudray-Montceaux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,71% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 1,6% pour Fabien Roussel et 0,41% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base au Coudray-Montceaux, entre les 22,21% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,74% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,16% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat au Coudray-Montceaux pour le Rassemblement national ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection 2024. Au Coudray-Montceaux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,73% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,78% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants du Coudray-Montceaux plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 23,78%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen au Coudray-Montceaux au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,74% et 24,72% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 57,48% contre 42,52% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Le Coudray-Montceaux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 25,71%, alors que le RN sera derrière à 20,28%. A la surprise générale, le parti d'extrême droite réussira finalement à terminer premier de ces législatives, avec 52,41%, contre 47,59% pour le binôme Nupes au terme du deuxième round.

12:45 - Au Coudray-Montceaux, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 25,73% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 22,21% et Yannick Jadot à 12,1%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 387 votants du Coudray-Montceaux.

11:45 - Le Coudray-Montceaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les habitants du Coudray-Montceaux peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,14% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (83,36%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 409 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,14% et d'une population étrangère de 6,59% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,41% au Coudray-Montceaux, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Au Coudray-Montceaux, quelle participation aux précédentes européennes ? Au cours des précédentes élections, les 4 857 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 555 inscrits sur les listes électorales au Coudray-Montceaux, 51,07% étaient restés chez eux, contre une abstention de 60,18% il y a 10 ans. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes au Coudray-Montceaux ? La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes au Coudray-Montceaux. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,61% au premier tour. Au deuxième tour, 55,89% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes au Coudray-Montceaux ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 142 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,52% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 21,04% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.