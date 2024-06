Résultat des européennes à Saint-Georges-Buttavent : l'élection 2024 en direct

Le résultat du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections du Parlement européen, au niveau local, comme dans le reste du pays. Les sondeurs prédisent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 31% à Saint-Georges-Buttavent, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Saint-Georges-Buttavent n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,79% contre 36,61% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,95% contre 62,05%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Georges-Buttavent par la suite, lors des élections du Parlement, avec 16,37% au premier tour, contre 56,41% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round, les autres communes ayant confirmé cette domination.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Georges-Buttavent : ce qu'il faut savoir

Dans la commune de Saint-Georges-Buttavent, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 38 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 4,39%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 522 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,36%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,85%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Georges-Buttavent mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,21% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.