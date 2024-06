En direct

19:13 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Georges-d'Orques pour ces élections européennes 2024 ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était arrogé 8,26% à Saint-Georges-d'Orques, contre 22,45% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Georges-d'Orques, le binôme Nupes avait en effet glané 23,7% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Georges-d'Orques ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé au niveau local pour cette élection. On remarque que Saint-Georges-d'Orques fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,77% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Georges-d'Orques ? Saint-Georges-d'Orques avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,85%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 24,29% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,54% contre 56,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Georges-d'Orques par la suite, lors des élections législatives, avec 21,4% au premier tour, contre 35,50% pour le binôme LREM. Ce résultat contrasté n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 21,4%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste séduisait 24,77% des votes, soit 555 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 22,45% et Yannick Jadot à 15,98%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Saint-Georges-d'Orques A mi-chemin des élections européennes, Saint-Georges-d'Orques fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 600 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 587 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 665 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,84 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 305 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,10%, contribue à son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 39,94% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 690,43 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Georges-d'Orques, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes à Saint-Georges-d'Orques : état des lieux de l'abstention L'analyse des consultations démocratiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Durant les dernières élections européennes, parmi les 2 315 personnes en âge de voter à Saint-Georges-d'Orques, 47,99% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 53,24% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Georges-d'Orques : les européennes débutent À Saint-Georges-d'Orques, le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des critères essentiels de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,61% au premier tour et seulement 50,22% au second tour. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,2% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 77,66% au premier tour, c'est-à-dire 3 518 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.