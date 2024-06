En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Georges-de-Luzençon scrutés La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Georges-de-Luzençon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,33% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 7,1% à Saint-Georges-de-Luzençon, contre 17,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Georges-de-Luzençon Le nombre d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella va être le déterminant localement pour cette élection des députés européens 2024. Jordan Bardella devrait se situer à 30% à Saint-Georges-de-Luzençon si la tendance annoncée par les sondeurs à l'échelle nationale se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Avantage RN à Saint-Georges-de-Luzençon ? La ville de Saint-Georges-de-Luzençon avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien Front national l'emportait avec 26,01% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,42% contre 50,58%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,53% des votes sur place, contre 29,33% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,62%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui terminait en tête des élections européennes il y a cinq ans à Saint-Georges-de-Luzençon, avec 22,21% des suffrages exprimés, soit 147 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,67% suivie par Yannick Jadot avec 14,8%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Saint-Georges-de-Luzençon La composition démographique et socio-économique de Saint-Georges-de-Luzençon façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,34%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (71,43%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 661 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,57%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,15%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Georges-de-Luzençon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,92% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Saint-Georges-de-Luzençon : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'étude des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,53% des électeurs de Saint-Georges-de-Luzençon. Le taux d'abstention était de 52,99% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Georges-de-Luzençon, 60,94% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Abstention à Saint-Georges-de-Luzençon : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants des européennes à Saint-Georges-de-Luzençon. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,54% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,43% au premier tour, ce qui représentait 1 056 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français pourrait impacter la participation à Saint-Georges-de-Luzençon.