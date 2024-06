Résultat des européennes à Saint-Georges-de-Reintembault : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Saint-Georges-de-Reintembault ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 3,6% à Saint-Georges-de-Reintembault, contre 30,7% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Georges-de-Reintembault, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,44% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - À Saint-Georges-de-Reintembault, une liste RN favorite ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Saint-Georges-de-Reintembault. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi prévoir 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Georges-de-Reintembault avec 27% contre 35,14% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,25% contre 56,75%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,32% au premier tour, contre 53,50% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Saint-Georges-de-Reintembault plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 12,95% des votes, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 24,7% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 30,7%, couronnée ici même.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Saint-Georges-de-Reintembault Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Georges-de-Reintembault comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 10,17% d'agriculteurs pour 1 507 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 69 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 377 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 29 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 15,27 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 28,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 37,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 815,44 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Georges-de-Reintembault, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Saint-Georges-de-Reintembault : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 43,42% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-Vilaine), à comparer avec une participation de 35,12% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Georges-de-Reintembault L'un des facteurs importants des européennes sera le niveau de participation à Saint-Georges-de-Reintembault. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,5% des votants de la ville. La participation était de 72,82% au premier tour, soit 761 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,01% au premier tour et seulement 40,02% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Georges-de-Reintembault pour les européennes ? Les jeunes générations expriment fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?