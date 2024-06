En direct

19:35 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Georges-sur-Allier pour ces élections européennes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 21,86% à Saint-Georges-sur-Allier, contre 6,38% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Georges-sur-Allier, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,58% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,15% pour Yannick Jadot, 3,16% pour Fabien Roussel et 1,87% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Georges-sur-Allier avant les européennes Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Alors qu'au niveau national, les instituts de sondages avancent un resultat de 33% pour le Rassemblement national aux européennes de 2014, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà glané 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est pas impossible que le RN arrive tout proche des 30% à Saint-Georges-sur-Allier ce 9 juin.

15:02 - Avantage RN à Saint-Georges-sur-Allier ? Marine Le Pen avait frappé très fort à Saint-Georges-sur-Allier au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 27,72% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,37% contre 52,63%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 20,64% des votes sur place, contre 27,58% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,51%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Saint-Georges-sur-Allier, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,86% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 19,92%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,7%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Georges-sur-Allier : tour d'horizon démographique Dans les rues de Saint-Georges-sur-Allier, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 309 habitants répartis dans 589 logements, ce village présente une densité de 131 habitants/km². Avec 60 entreprises, Saint-Georges-sur-Allier permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 20,5 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,51 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 54,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 316,94 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Georges-sur-Allier s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - À Saint-Georges-sur-Allier, quelle participation aux élections européennes ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 57,92% des électeurs de Saint-Georges-sur-Allier (Puy-de-Dôme) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 45,95% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Saint-Georges-sur-Allier, 63,72% des habitants avaient participé.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Georges-sur-Allier sont lancées L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Saint-Georges-sur-Allier. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,03% au premier tour et seulement 51,63% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,86% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 15,11% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.