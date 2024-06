Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 7,47% à Pérignat-sur-Allier, contre 23,47% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pérignat-sur-Allier, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,36% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 5% pour Yannick Jadot, 3,82% pour Fabien Roussel et 1,96% pour Anne Hidalgo).

La liste de Jordan Bardella pourrait atteindre près de 30% à Pérignat-sur-Allier si la situation anticipée par les études sondagières au niveau national s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est un peu facile, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

Pérignat-sur-Allier avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,47%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 28,99% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 39,93% contre 60,07%. Le RN n'a pas plus convaincu à Pérignat-sur-Allier quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 15,67% au premier tour, contre 29,55% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Pérignat-sur-Allier, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.