Résultat des européennes à Saint-Germain-Laval : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Germain-Laval, quels seront les reports des voix Nupes ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,46% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 4,26% à Saint-Germain-Laval, contre 17,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella donnent de l'espoir à Saint-Germain-Laval Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Saint-Germain-Laval. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Germain-Laval ? La cité de Saint-Germain-Laval avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022. La leader de l'ancien Front national prenait la tête avec 30,74% au 1er tour. Nouveau coup de poing au 2e tour contre Macron avec 52,95%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,71% des votes sur place, contre 27,33% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 66,80%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections européennes à l'époque. Ladite liste avait cumulé 27,71% des votes, devant Nathalie Loiseau à 17,05% et François-Xavier Bellamy à 11,9%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Germain-Laval façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Germain-Laval, les élections sont en cours. Avec une population de 1 604 habitants répartis dans 1 071 logements, cette commune présente une densité de 96 habitants par km². Ses 148 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 440 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,17 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,77% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,14% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1807,47 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Saint-Germain-Laval, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Saint-Germain-Laval : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2019, pendant les européennes, 600 électeurs de Saint-Germain-Laval s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 49,96%), contre un taux de participation de 40,27% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Germain-Laval Ce dimanche, lors des européennes à Saint-Germain-Laval, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,22% au premier tour. Au deuxième tour, 53,61% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 207 personnes en âge de voter dans la localité, 22,97% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,13% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.