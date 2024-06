Résultat des européennes à Saint-Germain-les-Belles : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Germain-les-Belles avant les européennes ? À Saint-Germain-les-Belles, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,67% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,29% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Saint-Germain-les-Belles ? L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne du parti frontiste terminait à 26,29% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,63% et 15,97% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, elle finissait aussi première avec 50,92% contre 49,08%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 24,57% des suffrages sur place, contre 26,04% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,17%).

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Saint-Germain-les-Belles Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Saint-Germain-les-Belles, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 28,67% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,33% et Yannick Jadot à 8,29%. Ce qui correspond à 121 électeurs dans la localité.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Germain-les-Belles Comment la population de Saint-Germain-les-Belles peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 31 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,5%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 420 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,22%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,14%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Germain-les-Belles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Saint-Germain-les-Belles : analyse du niveau de participation aux européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,15% au sein de Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne), à comparer avec un taux d'abstention de 54,6% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Germain-les-Belles Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Germain-les-Belles, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,91% au premier tour. Au second tour, 50,18% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Germain-les-Belles ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 23,34% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,28% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.