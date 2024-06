Résultat des européennes à Magnac-Bourg : l'élection 2024 en direct

En analysant rapidement la progression du RN pronostiquée par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à près de 40% à Magnac-Bourg. Une estimation qui paraît logique compte tenu des points déjà grattés par le parti dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un joli score pour le RN à Magnac-Bourg. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 29,13% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LFI-PS-PC-EELV (Magnac-Bourg n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,28% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,12%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,59%, devant Emmanuel Macron à 46,41%.

Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Magnac-Bourg, à 27,31%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 16,52% et François-Xavier Bellamy à 12,11%.

11:45 - Magnac-Bourg : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Quel impact aura la population de Magnac-Bourg sur le résultat des élections européennes ? Avec 45,98% de population active et une densité de population de 72 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 8,83% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (26,07%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 508 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,45%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,23%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Magnac-Bourg mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,1% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.