Résultat des européennes à Saint-Gildas-de-Rhuys : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quels pourraient être les reports pour le vote Nupes à Saint-Gildas-de-Rhuys ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,73% à Saint-Gildas-de-Rhuys, contre 33,55% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Gildas-de-Rhuys, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,7% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Gildas-de-Rhuys avant les européennes La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local. Les sondages prédisent une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'amener à 25% à Saint-Gildas-de-Rhuys, soit dix points de plus également que ses 15,37% au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les habitants de Saint-Gildas-de-Rhuys penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Saint-Gildas-de-Rhuys avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 16,74%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 37,69% des voix. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 31,3% contre 68,7%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 13,31% au premier tour, contre 37,67% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Saint-Gildas-de-Rhuys en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble encore une fois pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, Bardella obtenait 15,37% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 33,55%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Gildas-de-Rhuys révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Gildas-de-Rhuys, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 3 750 logements pour 1 565 habitants, la densité de la commune est de 110 hab/km². L'existence de 164 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (20,59 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 55,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 16,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1087,16 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Gildas-de-Rhuys affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Europe.

10:30 - Saint-Gildas-de-Rhuys : retour sur l'abstention aux dernières européennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens précédents. En 2019, au moment des européennes, 65,94% des personnes aptes à voter à Saint-Gildas-de-Rhuys avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 58,96% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Gildas-de-Rhuys : les européennes débutent L'un des facteurs décisifs de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux de participation à Saint-Gildas-de-Rhuys. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,03% au premier tour et seulement 63,16% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Gildas-de-Rhuys ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 81,79% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 746 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.