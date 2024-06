En direct

19:10 - Les électeurs de la gauche unie en question La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,16% des voix dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,85% à Sarzeau, contre 33,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Sarzeau ? Enseignement clé pour ce dimanche : Sarzeau compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,56% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Sarzeau plutôt pour Macron il y a deux ans Sarzeau avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,36%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 37,73% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,01% contre 67,99%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 11,93% au premier tour, contre 34,49% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Sarzeau, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Sarzeau Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sarzeau lors des précédentes élections européennes, avec 33,08% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 18,56% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 12,18%.

11:45 - Dynamique électorale à Sarzeau : une analyse socio-démographique A mi-chemin des européennes, Sarzeau regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 8 977 habitants répartis dans 11 501 logements, cette ville présente une densité de 129 hab/km². L'existence de 748 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 10,15 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 50,79 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 53,89% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 22,51% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 324,34 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Pour résumer, à Sarzeau, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Sarzeau : retour sur la participation aux dernières élections européennes Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 9 152 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 4 815 personnes en âge de voter à Sarzeau, 35,89% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,69% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Sarzeau, 56,02% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Sarzeau La participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ces européennes à Sarzeau. La guerre au Moyen-Orient et son impact en matière énergétique et économique pourraient en effet impacter le pourcentage de participation à Sarzeau (56370). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 80,46% au premier tour, ce qui représentait 6 729 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 60,15% au premier tour et seulement 59,24% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sarzeau ?