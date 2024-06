En direct

19:06 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Herblain convoité En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait atteint 10,73% à Saint-Herblain, contre 25,01% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des législatives. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Herblain, le binôme Nupes avait en effet obtenu 41,7% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (6,4% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (20,73% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,08% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Herblain, entre les 25,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,46% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Saint-Herblain pour le Rassemblement national ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté pour cette élection, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Herblain compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,22% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Saint-Herblain plutôt favorables à Macron il y a deux ans Avec 13,28%, c'est un score trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Herblain au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,93% et 29,15% des suffrages. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 75,02% contre 24,98% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Saint-Herblain, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 41,70%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,03%. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Herblain lors des précédentes élections européennes, avec 25,01% des votes. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 20,73% dans la localité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 13,22%.

11:45 - Saint-Herblain : élections européennes et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Saint-Herblain regorge de diversité et d'activités. Avec ses 49 537 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 4 675 entreprises, Saint-Herblain offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (77,15 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 4 503 résidents étrangers, représentant 9,18% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,4%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 055 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Herblain, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Saint-Herblain Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 50,52% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Herblain s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 42,03% pour les européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Herblain : les européennes débutent L'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera incontestablement le niveau d'abstention à Saint-Herblain. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 32 706 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 70,92% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 74,37% au premier tour, soit 24 325 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre au Moyen-Orient serait par exemple en mesure d'inciter les citoyens de Saint-Herblain (44800) à s'intéresser plus fortement de l'élection.