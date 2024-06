L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. La réserve de voix semble importante à Bouguenais. Lors du premier tour des législatives à Bouguenais, le binôme Nupes avait en effet accumulé 43,64% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à affiner avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (30,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,43% pour Yannick Jadot, 2,83% pour Fabien Roussel et 2,97% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 10,05% à Bouguenais, contre 20,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bouguenais semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 30,21% et Emmanuel Macron avec 28,29% qui remportaient le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Bouguenais. Marine Le Pen ne récoltait que 15,95%. Le deuxième tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 70,38% contre 29,62% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Bouguenais, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 43,64%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 12,08%. Bouguenais optera d'ailleurs pour un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 60,63%.

11:45 - Dynamique électorale à Bouguenais : une analyse socio-démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bouguenais mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 597 hab/km² et un taux de chômage de 9,94%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (87,67%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 7 195 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,09%) et le nombre de résidences HLM (17,97% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Bouguenais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,1% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.