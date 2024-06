En direct

19:11 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes à Saint-Jean-d'Angély ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 7,14% à Saint-Jean-d'Angély, contre 21,14% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Jean-d'Angély, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,15% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Saint-Jean-d'Angély Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Les sondages dessinent une liste RN à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit le porter à 34% à Saint-Jean-d'Angély, soit 10 points de plus également que ses 24,77% au niveau local. Mais Saint-Jean-d'Angély n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus risquées.

15:02 - Les votants de Saint-Jean-d'Angély penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,97% contre 27,41% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,91% contre 55,09%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Jean-d'Angély par la suite, lors des législatives, avec 18,37% au premier tour, contre 23,19% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Jean-d'Angély, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Saint-Jean-d'Angély, avec 24,77% des bulletins dans l'urne (621 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,14% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,05%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Jean-d'Angély : ce qu'il faut retenir Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Jean-d'Angély est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 705 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 634 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (60,75 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 155 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 158 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,09%, synonyme d'une situation économique précaire. À Saint-Jean-d'Angély, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Jean-d'Angély : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Saint-Jean-d'Angély, 70,76% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention représentait 52,55% des votants de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), contre une abstention de 59,48% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Jean-d'Angély ? À Saint-Jean-d'Angély, le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des critères principaux des élections européennes 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 35,51% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 33,82% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,42% au premier tour et seulement 59,05% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Jean-d'Angély ? La guerre entre Israël et la Palestine est de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Jean-d'Angély (17400).