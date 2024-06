Résultat des européennes à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella observés à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux Si en France, les sondages d'intentions de vote chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 39% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ? Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 29,63% au premier tour et surtout 50,32% au 2e (Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,19% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,41% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,66%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,6%, devant Emmanuel Macron à 46,4%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, avec 29,51% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,44% suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,71%.

11:45 - Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 552 logements pour 1 285 habitants, la densité de la commune est de 94 hab par km². L'existence de 101 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (17,21 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 20,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 33,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 621,67 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, pendant les européennes, sur les 447 personnes en âge de voter à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, 49,01% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 39,24% pour les élections européennes de 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 899 personnes en âge de voter dans la ville, 72,3% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 72,97% au premier tour, soit 656 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les jeunes montrent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?