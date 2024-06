Résultat des européennes à Changis-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Vent favorable au RN à Changis-sur-Marne ? La communauté des électeurs de Changis-sur-Marne avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle il y a deux ans. La leader du RN écrasait le match avec 27,36% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,4% contre 50,6%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 27,03% des votes sur place, contre 29,01% pour le binôme Nupes. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 54,66%, contre 45,34% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Changis-sur-Marne il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Changis-sur-Marne, avec 26,49%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 17,86% et Yannick Jadot à 12,94%.

11:45 - Changis-sur-Marne : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Changis-sur-Marne, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 386 habitants répartis dans 527 logements, ce village présente une densité de 162 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 666 foyers fiscaux. Dans le village, 21,72 % des résidents sont des enfants, et 18,15 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 30,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 54,27% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1334,91 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Changis-sur-Marne, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Changis-sur-Marne : la mobilisation des électeurs aux européennes L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 46% dans la commune de Changis-sur-Marne, contre une abstention de 55,84% lors des élections européennes de 2014. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Changis-sur-Marne, 72,94% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes à Changis-sur-Marne sont lancées À Changis-sur-Marne, l'abstention sera l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,53% au premier tour et seulement 44,82% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 72,99% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 76,26% au premier tour, ce qui représentait 758 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.