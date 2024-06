En direct

19:22 - À Saint-Jean-Pla-de-Corts, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 18,44% à Saint-Jean-Pla-de-Corts, contre 6,61% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Jean-Pla-de-Corts, le binôme Nupes avait en effet glané 21,35% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de droite à Saint-Jean-Pla-de-Corts ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Saint-Jean-Pla-de-Corts, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,16% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,67% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à Saint-Jean-Pla-de-Corts Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un élément clé au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Saint-Jean-Pla-de-Corts. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,38% au 1er round avant un formidable 57,75% au 2e, le plaçant tout en haut du paysage municipal. Le Parti reléguait derrière lui les candidats estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,70%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (21,35%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (42,25%) au second (Saint-Jean-Pla-de-Corts ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,67% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,74%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,78%, devant Emmanuel Macron à 41,22%.

12:45 - Que retenir des européennes à Saint-Jean-Pla-de-Corts il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Jean-Pla-de-Corts, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 33,16% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,44% et Yannick Jadot à 11,94%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Jean-Pla-de-Corts façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Jean-Pla-de-Corts mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 14,84% et une densité de population de 202 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (27,89%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 899 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,8%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,18%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,13%, comme à Saint-Jean-Pla-de-Corts, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Jean-Pla-de-Corts Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 43,69% des électeurs de Saint-Jean-Pla-de-Corts (Pyrénées-Orientales) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 54,77% pour les européennes de 2014. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Jean-Pla-de-Corts À Saint-Jean-Pla-de-Corts, l'une des clés des européennes 2024 sera l'ampleur de l'abstention. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 836 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,02% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 24,24% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour. Au deuxième tour, 53,16% des votants ne se sont pas déplacés.