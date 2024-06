En direct

19:13 - Les votes de la gauche unie convoités Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 4,76% au Boulou, contre 16,03% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Boulou, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,28% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Quel score pour le RN au Boulou lors des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Boulou semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits du Boulou plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national au Boulou. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 37,36% au 1er round avant un formidable 61,27% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,97% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,27%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,65%, devant Emmanuel Macron à 37,35%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes au Boulou en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, au Boulou, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 38,14% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,03% et Yannick Jadot à 9,07%.

11:45 - Les défis socio-économiques du Boulou et leurs implications électorales Quelle influence la population du Boulou exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 14,02% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 418 € par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 5,03% et d'une population immigrée de 9,82% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 14,25%, comme au Boulou, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Le Boulou : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. Au Boulou, 67,46% des électeurs avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 53,11% des personnes habilitées à voter au Boulou avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,22% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix au Boulou pour les européennes Le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères essentiels des européennes au Boulou. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale pourraient en effet modifier les choix que feront les électeurs du Boulou. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,03% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 25,49% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.