En direct

19:35 - Que vont décider les supporters de la gauche à Saint-Josse ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 31,9% à Saint-Josse, contre 4,31% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Josse, le binôme Nupes avait en effet cumulé 10,98% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (8,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,96% pour Yannick Jadot, 1,62% pour Fabien Roussel et 1,48% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Josse avant les européennes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Les enquêtes d'opinion prédisent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 29% à Saint-Josse, soit dix points de plus également que ses 19,96% au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Josse C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Josse lors du premier tour de la présidentielle, avec 44,47%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,91%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,36% contre 63,64%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,3% au premier tour, contre 38,54% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de votes, avec 68,61% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Josse.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Saint-Josse Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, Jordan Bardella glanant 19,96% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 31,9%.

11:45 - Saint-Josse : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Saint-Josse, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 587 logements pour 1 080 habitants, la densité de la commune est de 54 hab par km². Avec 85 entreprises, Saint-Josse est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (25,04 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 37,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 48,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 397,54 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Josse, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Saint-Josse Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Saint-Josse, 63,38% des votants avaient voté. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 119 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les européennes 2019, 543 électeurs de Saint-Josse avaient participé au vote (soit 56,98%). Le taux de participation était de 45,29% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Josse : les européennes débutent À Saint-Josse, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces élections européennes. L'inflation cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Josse. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,07% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 80,21% au premier tour, c'est-à-dire 762 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,71% au premier tour. Au second tour, 56,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote.