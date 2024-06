En direct

19:13 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 11,45% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait atteint 3,99% à Cucq, contre 31,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cucq pour la liste Rassemblement national ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 31% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Cucq plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Cucq avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,07%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 42,34% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 38,29% contre 61,71%. Le RN n'a pas plus convaincu à Cucq par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,19% au premier tour, contre 40,18% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de voix, avec 65,45% sur la seule circonscription recouvrant Cucq.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Cucq Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste de Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 21,85% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré les plans lepénistes avec 31,56%.

11:45 - Cucq : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Cucq se présente comme une ville dynamique et active. Avec une population de 5 130 habitants répartis dans 6 743 logements, cette agglomération présente une densité de 389 habitants/km². Ses 469 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (65,59 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 38,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,26% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 617,54 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Cucq incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Cucq Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 427 inscrits sur les listes électorales à Cucq, 41,97% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 58,63% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Cucq : l'abstention en question Ce dimanche, lors des européennes à Cucq, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,33% au premier tour. Au second tour, 50,79% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 414 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,12% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,16% au premier tour, soit 3 406 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.