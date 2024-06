En direct

19:22 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,01% des bulletins dans la localité. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,35% à Saint-Julien-du-Sault, contre 16,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Julien-du-Sault, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces européennes. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Julien-du-Sault. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable au RN à Saint-Julien-du-Sault ? Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Saint-Julien-du-Sault. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 33,46% au premier tour avant un formidable 55,42% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,53% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,66%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,94%, devant Emmanuel Macron à 43,06%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Julien-du-Sault Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 255 électeurs de Saint-Julien-du-Sault s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait glané 32,48% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,69% et Yannick Jadot à 11,59%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Julien-du-Sault et leurs implications électorales Dans la ville de Saint-Julien-du-Sault, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 100 habitants/km² et un taux de chômage de 14,25%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,65%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 812 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,81%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (8,99%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Julien-du-Sault mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 41,17% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Saint-Julien-du-Sault Au fil des précédentes consultations politiques, les 2 252 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,81% dans la commune de Saint-Julien-du-Sault. Le taux d'abstention était de 56,77% pour les européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - La participation aux européennes à Saint-Julien-du-Sault Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Julien-du-Sault, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,52% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 72,29% au deuxième tour, soit 1 205 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,71% au premier tour. Au deuxième tour, 46,61% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Julien-du-Sault pour les élections européennes ? Le conflit militaire entre Israël et la Palestine et ses retombées en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Julien-du-Sault .