19:08 - À Saint-Julien-en-Genevois, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,26% à Saint-Julien-en-Genevois, contre 29,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Julien-en-Genevois, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,6% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Julien-en-Genevois avant les européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Les enquêtes d'opinion dessinent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Logiquement, cette tendance doit l'amener à 22% à Saint-Julien-en-Genevois, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Julien-en-Genevois ? Dans les isoloirs de Saint-Julien-en-Genevois, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 14,12%, la cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,19% et 23,27% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,72% contre 29,28% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 8,24%, alors que les candidats Les Républicains réuniront 28,61% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Saint-Julien-en-Genevois, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,37% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 21,01% et Jordan Bardella avec 12,79%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Julien-en-Genevois : ce qu'il faut savoir À Saint-Julien-en-Genevois, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,83% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (74,3%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 174 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 25,84% et d'une population immigrée de 30,10% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,51%), témoigne d'une population instruite à Saint-Julien-en-Genevois, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Saint-Julien-en-Genevois : un regard approfondi Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Saint-Julien-en-Genevois, 75,19% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 54,86% des votants de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie). Le taux d'abstention était de 60,29% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Saint-Julien-en-Genevois ? À Saint-Julien-en-Genevois, l'une des clés des élections européennes sera indéniablement l'abstention. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 69,24% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 73,55% au premier tour, soit 5 572 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 41,33% au premier tour et seulement 40,11% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Julien-en-Genevois ?