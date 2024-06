Résultat des européennes à Saint-Just-en-Chevalet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Saint-Just-en-Chevalet pour ces européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 10,56% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,42% à Saint-Just-en-Chevalet, contre 23,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 23,11% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,28% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,1% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Saint-Just-en-Chevalet pour les candidats RN ? À Saint-Just-en-Chevalet, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,48% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 26,12% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Saint-Just-en-Chevalet plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Just-en-Chevalet lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,28%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,12%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 48,08% contre 51,92%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Just-en-Chevalet un mois plus tard, lors des législatives, avec 12,58% au premier tour, contre 49,89% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Saint-Just-en-Chevalet, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Just-en-Chevalet Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 29,48% des voix s'étaient portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 23,11% et François-Xavier Bellamy à 11,79%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi 125 électeurs de Saint-Just-en-Chevalet.

11:45 - Saint-Just-en-Chevalet et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Saint-Just-en-Chevalet, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 123 habitants répartis dans 729 logements, cette localité présente une densité de 39 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 110 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 742 foyers fiscaux. Dans la localité, 13,96 % des résidents sont des enfants, et 16,62 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,99% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 35,4% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 331,31 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Saint-Just-en-Chevalet incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Saint-Just-en-Chevalet ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Saint-Just-en-Chevalet, 59,41% des votants avaient participé. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des élections antérieures. A l'occasion des dernières européennes, sur les 455 inscrits sur les listes électorales à Saint-Just-en-Chevalet, 52,36% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 40,56% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Just-en-Chevalet : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Just-en-Chevalet ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,47% au premier tour. Au second tour, 49,6% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 872 personnes en âge de voter dans la localité, 74,08% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,06% au premier tour, soit 672 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.