Résultat des européennes à Saint-Just : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Just convoité Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann s'était élevé à 7,76% à Saint-Just, contre 21,41% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Just, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,61% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - À Saint-Just, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. La liste Bardella devrait se situer à 30% à Saint-Just si la dynamique décrite par les instituts de sondages à l'échelle nationale se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est simple, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Des tendances à retenir Saint-Just avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,44%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 28,7% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,21% contre 60,79%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Just par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,93% au premier tour, contre 32,61% pour le binôme Nupes. Bis repetita au second tour, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Just Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Saint-Just, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, avec 21,65% des votes contre Nathalie Loiseau à 21,41% et Yannick Jadot à 16%. Si on entre dans le détail, 92 votants s'étaient tournés vers elle dans la ville.

11:45 - Élections européennes à Saint-Just : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Saint-Just, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 087 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 43 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (74,92 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,24% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 672,57 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour finir, à Saint-Just, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Saint-Just, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Pendant les précédentes européennes, 47,42% des personnes habilitées à voter à Saint-Just avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 59,07% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Just, 63,11% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Saint-Just : les leçons des précédentes élections À Saint-Just, l'un des critères importants du scrutin européen sera le niveau de participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,23% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Just.