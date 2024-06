Résultat des européennes à Renac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:21 - Le Rassemblement national favori à Renac pour les européennes ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette élection européenne 2024, au niveau local, comme au niveau national. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà forte à Renac entre Jordan Bardella en 2019 (20,82%) et Marine Le Pen en 2022 (26,1% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Renac ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Renac lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,4%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,1%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,49% contre 55,51%. Le RN ratait aussi la première marche à Renac quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 18,09% au premier tour, contre 31,78% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Renac il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Renac, avec 20,82% des bulletins devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,06% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 15,84%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Renac Dans les rues de Renac, le scrutin est en cours. Avec ses 9,26% d'agriculteurs pour 1 036 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 56 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (70,0 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 27,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 819,52 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, Renac incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Renac Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50,12%. L'analyse des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 354 personnes aptes à participer à une élection à Renac avaient pris part à l'élection (soit 51,91%), à comparer avec une participation de 41,21% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Renac : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera incontestablement la participation à Renac. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,17% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,17% au premier tour, soit 574 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français serait par exemple capable de pousser les citoyens de Renac à ne pas rester chez eux.