Résultat des européennes à Saint-Lambert-la-Potherie : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Lambert-la-Potherie : une analyse socio-démographique

À Saint-Lambert-la-Potherie, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec 46,52% de population active et une densité de population de 189 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 8,13% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (5,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 204 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) et le nombre de résidences HLM (10,92% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, de 7,19% à Saint-Lambert-la-Potherie, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.