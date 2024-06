Résultat des européennes à Saint-Laurent-sur-Gorre : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Laurent-sur-Gorre aux élections européennes

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Laurent-sur-Gorre déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 41,67% de population active et une densité de population de 37 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 11,3% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (66,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 564 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,35%) et le nombre de résidences HLM (2,99% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Laurent-sur-Gorre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,25% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.