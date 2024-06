Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nupes. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Séreilhac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,8% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,42% à Séreilhac, contre 17,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Séreilhac semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

Marine Le Pen avait frappé très fort à Séreilhac au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 30,84% dès le 1er tour. Au second tour de l'élection, c'est également la cheffe de file du parti frontiste qui s'imposait à Séreilhac avec 52,65%, devant Emmanuel Macron à 47,35%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 31,48% des voix sur place, contre 32,80% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,79%).

Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Séreilhac, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, avec 30,44% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,23% et Yannick Jadot à 11,32%.

11:45 - Analyse socio-économique de Séreilhac : perspectives électorales

La composition démographique et socio-économique de Séreilhac détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 6,97% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 50 habitants/km² et 46,67% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (17,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 786 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,62%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,1%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Séreilhac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,93% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.