Résultat des européennes à Saint-Léger-en-Yvelines : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Léger-en-Yvelines Le score en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement européen à l'échelle locale. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Saint-Léger-en-Yvelines. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi prédire plus de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Léger-en-Yvelines ? Saint-Léger-en-Yvelines avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,3%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 32,38% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,98% contre 67,02%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Léger-en-Yvelines quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 11,45% au premier tour, contre 33,73% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - 26,13% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Saint-Léger-en-Yvelines Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était largement battu aux européennes à l'époque sur place. La tête de liste se classait troisième, avec 14,89%, contre Nathalie Loiseau avec 26,13% et Yannick Jadot avec 22,19%.

11:45 - Saint-Léger-en-Yvelines : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Léger-en-Yvelines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Le taux de chômage à 9,01% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 47,98% de population active et une densité de population de 40 habitants/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux important de cadres, atteignant 29,63%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,29%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (46,87%), témoigne d'une population instruite à Saint-Léger-en-Yvelines, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Saint-Léger-en-Yvelines Au fil des dernières années, les 1 444 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 38,69% au niveau de Saint-Léger-en-Yvelines. L'abstention était de 46,13% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Léger-en-Yvelines sont lancées L'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Saint-Léger-en-Yvelines. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,51% au premier tour et seulement 53,85% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Léger-en-Yvelines cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 159 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,47% avaient participé à l'élection, contre une participation de 83,43% au premier tour, c'est-à-dire 967 personnes. Pour mémoire, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.