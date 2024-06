Résultat des européennes aux Bréviaires : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes des Bréviaires pour le Rassemblement national ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points aux Bréviaires. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs des Bréviaires plutôt favorables à Macron en 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,38% contre 32,77% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,33% contre 58,67%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 21,06% au premier tour, contre 32,23% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait aux Bréviaires lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28% des bulletins. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 19,8% dans la commune. Yannick Jadot terminait troisième, avec 16,6%.

11:45 - Élections aux Bréviaires : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique des Bréviaires façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 63 habitants/km² et 51,12% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 9,09% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 34,42%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,17%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,27% aux Bréviaires, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Abstention aux européennes aux Bréviaires : facteurs et implications Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux européennes atteignait 50%. Au cours des dernières années, les 1 341 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 517 personnes en capacité de participer à une élection aux Bréviaires avaient participé à l'élection (soit 59,43%), à comparer avec une participation de 50,35% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention aux Bréviaires : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera indéniablement le niveau d'abstention aux Bréviaires. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 845 personnes en âge de voter dans la commune, 82,72% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 85,09% au premier tour, ce qui représentait 719 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes manifestent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?