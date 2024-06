Résultat des européennes à Saint-Léger-sur-Dheune : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Léger-sur-Dheune ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella va être le déterminant pour ces européennes 2024 localement, comme dans le reste du pays. Les sondages d'opinion imaginent un RN à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'amener à 41% à Saint-Léger-sur-Dheune, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Léger-sur-Dheune Marine Le Pen avait frappé très fort à Saint-Léger-sur-Dheune lors de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 33,01% des voix au premier round. En finale de l'élection, c'est également la patronne du parti d'extrême droite qui passait devant avec 53,41%, devant Emmanuel Macron à 46,59%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 28,87% des votes sur place, contre 31,74% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,41%, contre 48,59% pour le binôme LREM.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Saint-Léger-sur-Dheune il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Le mouvement glanait 31,43% des suffrages, soit 171 voix, devant Nathalie Loiseau à 19,67% et Yannick Jadot à 9,19%.

11:45 - Élections à Saint-Léger-sur-Dheune : l'impact des caractéristiques démographiques À Saint-Léger-sur-Dheune, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,64%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (65,36%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (27,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 535 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,13%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léger-sur-Dheune mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,59% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Saint-Léger-sur-Dheune, quelle participation aux européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. En 2019, durant les européennes, 51,23% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Léger-sur-Dheune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 59,33% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Léger-sur-Dheune À Saint-Léger-sur-Dheune, le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,93% au premier tour et seulement 57,91% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Léger-sur-Dheune ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,61% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,99% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.