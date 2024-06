En direct

19:09 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Loubès pour ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix s'avère conséquente à Saint-Loubès. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Loubès, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,74% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 2,77% pour Fabien Roussel et 1,81% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait atteint 7,67% à Saint-Loubès, contre 21,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 21,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,06% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Loubès lors des européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections, à l'échelle locale. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Saint-Loubès. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi prévoir 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Loubès ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Loubès lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,13%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,05%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 40,79% contre 59,21%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Loubès quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 23,46% au premier tour, contre 32,74% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - À Saint-Loubès, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 22,69% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,97% et Yannick Jadot à 14,62%. Le mouvement nationaliste avait cumulé ainsi 757 habitants de Saint-Loubès passés par les bureaux de vote.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Loubès aux élections européennes Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Loubès montrent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 361 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,01%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,02%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 346 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,5%) et le nombre de résidences HLM (13,16% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Loubès mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,76% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Européennes passées à Saint-Loubès : état des lieux Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 3 465 inscrits sur les listes électorales à Saint-Loubès, 49,47% étaient restés chez eux, contre une abstention de 59,74% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Loubès : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Loubès, l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,09% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 17,96% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,29% au premier tour et seulement 54,24% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Loubès ? L'inflation, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment en mesure de ramener les citoyens de Saint-Loubès dans les bureaux de vote.