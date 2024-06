Résultat des européennes à Saint-Loup-Géanges : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les électeurs de Saint-Loup-Géanges plutôt favorables à Macron il y a deux ans Saint-Loup-Géanges avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,64%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 31,55% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 43,02% contre 56,98%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Loup-Géanges quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,45% au premier tour, contre 29,94% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Loup-Géanges, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 22,21% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 23,28%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Loup-Géanges révèlent les tendances électorales Dans les rues de Saint-Loup-Géanges, le scrutin est en cours. Dotée de 709 logements pour 1 639 habitants, la densité de la ville est de 63 hab/km². Ses 93 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,72 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 30,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,04% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 434,34 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Saint-Loup-Géanges incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - À Saint-Loup-Géanges, quelle participation aux élections européennes ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 45,67% des personnes aptes à voter à Saint-Loup-Géanges avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 54,26% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Loup-Géanges, 68,43% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Saint-Loup-Géanges L'une des clés des européennes sera indéniablement la participation à Saint-Loup-Géanges. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,36% au premier tour. Au deuxième tour, 45,83% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 304 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,13% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,01% au deuxième tour, soit 1 018 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.