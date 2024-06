En direct

19:21 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Saint-Marcel-d'Ardèche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Marcel-d'Ardèche. On trouvait un ticket Rassemblement National en tête au premier tour, avec 33,26% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Rassemblement National qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Marcel-d'Ardèche pour la liste RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Marcel-d'Ardèche fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,62% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Marcel-d'Ardèche ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Marcel-d'Ardèche. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 33,26% au premier round avant un formidable 52,00% au second, lui assurant la meilleure place à l'échelle communale sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu plus de voix aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 29,62% au premier tour et 57,95% au deuxième dans la ville.

12:45 - À Saint-Marcel-d'Ardèche, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 365 habitants de Saint-Marcel-d'Ardèche passés par les isoloirs avaient préféré la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait enregistré ainsi 32,62% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,87% et Yannick Jadot à 10,72%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Marcel-d'Ardèche : ce qu'il faut retenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Marcel-d'Ardèche contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 66 hab par km² et 44,44% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,63% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,29%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 984 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,39%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,09%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Marcel-d'Ardèche mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,5% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Elections européennes précédentes à Saint-Marcel-d'Ardèche : retour sur la participation électorale Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Marcel-d'Ardèche, 54,53% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Durant les précédentes européennes, sur les 1 169 personnes en âge de voter à Saint-Marcel-d'Ardèche, 40,78% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 51,13% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Marcel-d'Ardèche : les européennes débutent Le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 à Saint-Marcel-d'Ardèche. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 78,29% au second tour, soit 1 569 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Marcel-d'Ardèche (07700).