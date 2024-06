En direct

19:27 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Just-d'Ardèche pour ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-Just-d'Ardèche. C'est un ticket Rassemblement National qui s'y imposait au premier tour, avec 35,08% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Rassemblement National qui l'emportait.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Just-d'Ardèche Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Just-d'Ardèche semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Des indicateurs à retenir Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Saint-Just-d'Ardèche. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 35,08% au 1er round avant un formidable 51,61% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,35% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,91%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,87%, devant Emmanuel Macron à 37,13%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 233 habitants de Saint-Just-d'Ardèche passés par les bureaux de vote avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella attirait 36,24% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,51% et François-Xavier Bellamy à 7,62%.

11:45 - Saint-Just-d'Ardèche aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Just-d'Ardèche comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 646 habitants répartis dans 854 logements, cette commune présente une densité de 162 habitants/km². L'existence de 95 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,97 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 27,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 426,91 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Just-d'Ardèche manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Saint-Just-d'Ardèche Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Durant les élections européennes 2019, le pourcentage de participation représentait 53,32% au niveau de Saint-Just-d'Ardèche, à comparer avec une participation de 46,21% pour les élections européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Just-d'Ardèche pour les élections européennes À Saint-Just-d'Ardèche, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 23,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,39% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,38% au premier tour. Au second tour, 54,22% des votants ne se sont pas déplacés.