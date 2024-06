En direct

19:14 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,47% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,29% à Saint-Marcel, contre 26,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national favori à Saint-Marcel pour les européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les sondages prédisent une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 32% à Saint-Marcel, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les européennes Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,88% contre 30,1% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,98% contre 59,02%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Marcel par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,53% au premier tour, contre 36,73% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Marcel, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Saint-Marcel Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 26,22%, contre 22,47% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Marcel façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Marcel se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 4 422 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 423 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 750 foyers fiscaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,38 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 254 personnes (5,76%) apporte une richesse culturelle précieuse. Au sein de cette diversité sociale, près de 45,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 910,33 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Marcel, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Marcel Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 45,74% des électeurs de Saint-Marcel (Eure) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 51,7% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Marcel, 67,33% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Marcel : l'abstention en question À Saint-Marcel, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 380 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,35% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,2% au second tour, c'est-à-dire 2 577 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?