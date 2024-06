En direct

19:31 - À Saint-Marcel, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Marcel, le binôme Nupes avait en effet réuni 31% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,56% à Saint-Marcel, contre 17,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 17,44% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,33% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,23% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont décider les votants de Saint-Marcel ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections européennes. La liste de Jordan Bardella pourrait se trouver pas loin de 30% à Saint-Marcel si la situation décrite par les intentions de vote au niveau de la France s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est accrobatique, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Résultat favorable au RN à Saint-Marcel ? La commune de Saint-Marcel avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe de l'ancien Front national terminait avec 29,37% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,97% contre 51,03%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 24,14% des suffrages sur place, contre 31,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 55,41%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des européennes à l'époque à Saint-Marcel, avec 23,76% des bulletins, soit 158 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,44% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,03%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Marcel et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Marcel, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 1 028 logements pour 1 509 habitants, la densité de la ville est de 88 hab par km². L'existence de 82 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 14,29 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 38,07 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,43% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 32,22% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 376,20 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Marcel affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs européennes.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Marcel : état des lieux de l'abstention Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Lors des dernières européennes, 55,87% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Marcel s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 51,49% il y a dix ans. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Saint-Marcel, 62,25% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Marcel pour les européennes Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère fort du scrutin européen à Saint-Marcel. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,37% au premier tour. Au deuxième tour, 47,78% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,82% au sein de la commune. Le taux de participation était de 72,35% au deuxième tour, ce qui représentait 947 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.