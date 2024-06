Résultat des européennes à Saint-Mars-de-Coutais : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Mars-de-Coutais : un regard sur la démographie locale

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Mars-de-Coutais mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,78%. En outre, le taux de familles propriétaires (80,93%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,51%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 075 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,95%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Mars-de-Coutais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,77% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.