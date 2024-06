Résultat des européennes à Montfort-le-Gesnois : l'élection 2024 en direct

11:45 - Montfort-le-Gesnois : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Montfort-le-Gesnois mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,89%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (73,84%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2136,16 euros/mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 980 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,89%) et le nombre de résidences HLM (4,48% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Montfort-le-Gesnois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,06% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.