Résultat des européennes à Saint-Martin-d'Ablois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les orphelins de la gauche unie observés Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 17,51% à Saint-Martin-d'Ablois, contre 1,56% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Martin-d'Ablois, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,8% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (4,47% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,14% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,95% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Martin-d'Ablois Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Saint-Martin-d'Ablois. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir 44% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes semble un indicateur instructif au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Martin-d'Ablois. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 32,98% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 52,52% au 2e (Saint-Martin-d'Ablois n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,97% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,94%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,98%, devant Emmanuel Macron à 44,02%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Martin-d'Ablois Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Saint-Martin-d'Ablois, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 34,63% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,51% et François-Xavier Bellamy à 11,67%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Martin-d'Ablois : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Martin-d'Ablois, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 10,24% d'agriculteurs pour 1 374 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 79 entreprises, Saint-Martin-d'Ablois est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 14,71 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 30,79 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 50,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 53,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 154,60 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Martin-d'Ablois participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Saint-Martin-d'Ablois : un regard approfondi Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 544 personnes en âge de voter à Saint-Martin-d'Ablois, 48,39% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 61,74% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes à Saint-Martin-d'Ablois sont lancées Ce dimanche, lors des européennes à Saint-Martin-d'Ablois, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,92% au premier tour et seulement 44,99% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 036 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,7% étaient allés voter, contre un taux de participation de 78,19% au second tour, soit 810 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.