Résultat des européennes à Saint-Martin-d'Oney : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Martin-d'Oney pour ces européennes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,79% des voix dans la localité. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,08% à Saint-Martin-d'Oney, contre 18,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Martin-d'Oney à l'issue des européennes ? Le résultat de la liste RN portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections européennes 2024 localement, comme au niveau national. À Saint-Martin-d'Oney, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,98% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 28,64% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants de Saint-Martin-d'Oney penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Martin-d'Oney lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,94%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,64%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 47,37% contre 52,63%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,6% au premier tour, contre 38,01% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Martin-d'Oney, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Saint-Martin-d'Oney il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Martin-d'Oney, avec 28,98%, soit 142 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,78% et Yannick Jadot à 11,22%.

11:45 - Saint-Martin-d'Oney et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Saint-Martin-d'Oney peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 9,08% et une densité de population de 40 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 547 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,48%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Martin-d'Oney mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,21% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Saint-Martin-d'Oney : retour sur la participation aux dernières européennes Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques passées. En 2019, à l'occasion des européennes, 556 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Martin-d'Oney s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,75%), à comparer avec une participation de 43,79% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Saint-Martin-d'Oney : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024 à Saint-Martin-d'Oney. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,19% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 17,83% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017. L'inflation est notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les électeurs de Saint-Martin-d'Oney.