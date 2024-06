Résultat des européennes à Saint-Martin-de-Sanzay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Martin-de-Sanzay avant les européennes Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà puissante à Saint-Martin-de-Sanzay entre Jordan Bardella en 2019 (35,71%) et Marine Le Pen en 2022 (39,34% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Martin-de-Sanzay ? Le résultat du scrutin le plus récent est un indice clé au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le RN à Saint-Martin-de-Sanzay. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 32,92% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,34% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,24%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,34%, devant Emmanuel Macron à 48,66%.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite cumulait 35,71% des suffrages, soit 120 voix, contre Nathalie Loiseau à 17,26% et Yannick Jadot à 9,82%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Martin-de-Sanzay façonne les résultats électoraux ? Devant le bureau de vote de Saint-Martin-de-Sanzay, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 053 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 36 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 19,55 % des résidents sont des enfants, et 26,85 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 44,77% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 653,24 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Ainsi, à Saint-Martin-de-Sanzay, les spécificités locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Saint-Martin-de-Sanzay : retour sur la participation aux dernières européennes Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, sur les 365 personnes en âge de voter à Saint-Martin-de-Sanzay, 48,81% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 53,81% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Saint-Martin-de-Sanzay ? À Saint-Martin-de-Sanzay, l'une des clés du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Les jeunes générations expriment souvent un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 736 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,05% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,28% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,64% au premier tour. Au second tour, 57,68% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Martin-de-Sanzay ?