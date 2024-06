Résultat des européennes au Puy-Notre-Dame : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la Nupes au Puy-Notre-Dame ? Une autre question qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,63% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,44% au Puy-Notre-Dame, contre 22,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national au Puy-Notre-Dame, un favori aux européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Le Puy-Notre-Dame fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,66% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour ce dimanche C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position au Puy-Notre-Dame lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,52%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,5%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 45,02% contre 54,98%. Le RN ne convainquait pas plus au Puy-Notre-Dame quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 28,05% au premier tour, contre 44,15% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait attiré 32,66% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 22,92% et François-Xavier Bellamy à 7,16%.

11:45 - Comment la composition démographique du Puy-Notre-Dame façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes au Puy-Notre-Dame comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 121 habitants répartis dans 679 logements, ce village présente une densité de 74 habitants par km². Avec 73 entreprises, Le Puy-Notre-Dame est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (70,1 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 35,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 240,68 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Le Puy-Notre-Dame incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Le Puy-Notre-Dame : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 387 personnes en âge de voter au Puy-Notre-Dame, 53,49% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 57,45% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. Au Puy-Notre-Dame, 73,47% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention au Puy-Notre-Dame : quelles perspectives pour les européennes ? La participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 au Puy-Notre-Dame. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 862 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 72,27% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,2% au premier tour, c'est-à-dire 631 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation qui plombe le budget des Français, cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle seraient par exemple susceptibles de ramener les habitants du Puy-Notre-Dame (49260) dans les isoloirs.