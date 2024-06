Résultat des européennes à Saint-Martin-du-Tertre : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Que vont trancher les votants de Saint-Martin-du-Tertre ? Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Martin-du-Tertre fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,93% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Saint-Martin-du-Tertre ? Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Saint-Martin-du-Tertre. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 32,19% au premier round avant un formidable 52,62% au deuxième, le portant au plus haut niveau à l'échelon municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait accumulé 31,6% au 1er tour et 53,94% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24,45% et 20,42% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (46,06%) au second.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Martin-du-Tertre Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 32,93% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 17,85% et Yannick Jadot à 9,36%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Martin-du-Tertre : une analyse socio-démographique Dans la commune de Saint-Martin-du-Tertre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,52% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,66%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 535 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,57%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,57%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Martin-du-Tertre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,66% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des européennes à Saint-Martin-du-Tertre Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 576 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 53,23% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Martin-du-Tertre s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 46,73% il y a 10 ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-Martin-du-Tertre : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Martin-du-Tertre, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 23,75% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,17% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour. Au second tour, 53,02% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?